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    Angriffe auf Golfstaaten gehen weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Angriff auf Entsalzungsanlage in Kuwait tötet einen
    • Bahrain meldet bisher 182 abgefangene Raketen insgesamt
    • VAE melden Abfang von 11 Raketen und 27 Drohnen
    Angriffe auf Golfstaaten gehen weiter
    Foto: Jan Woitas - dpa

    KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Auch gut vier Wochen nach Beginn des Iran-Krieges gehen die Angriffe auf die Golfstaaten weiter. Bei einem Angriff auf eine Entsalzungsanlage in Kuwait wurde offiziellen Angaben zufolge ein Mensch getötet und ein Gebäude beschädigt. Bei einem weiteren Angriff seien zehn kuwaitische Soldaten verletzt worden, hieß es in einer Stellungnahme der Arabischen Liga. Iran bestritt nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tasnim den Angriff auf die Entsalzungsanlage.

    In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden elf Raketen und 27 Drohnen abgefangen, wie das Verteidigungsministerium des Landes auf der Plattform X mitteilte. Auch Saudi-Arabien und Katar meldeten den Abschuss von Drohnen.

    Bahrains Luftwaffe teilte mit, acht Raketen und sechs Drohnen in den vergangenen 24 Stunden abgefangen zu haben. Somit habe der Golfstaat seit Ausbruch des Iran-Krieges 182 Raketen und 398 Drohnen abgeschossen./mar/DP/he





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