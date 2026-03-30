Micron Technology - Aktie rauscht in die Tiefe - 30.03.2026

Die Micron Technology Aktie ist bisher um -9,24 % auf 281,78€ gefallen. Das sind -28,70 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Micron Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +23,44 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Micron Technology Aktie damit um -20,45 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +24,98 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,57 % geändert.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,45 % 1 Monat -19,26 % 3 Monate +23,44 % 1 Jahr +286,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der Micron-Aktie. Der Kurs sei vor Nasdaq-Eröffnung kurzfristig nach oben geschnellt, dann aber von Algorithmen heftig nach unten gedrückt worden; Diskussionen, ob das auf fundamentale Gründe oder Großaktionärs-Verkäufe (z. B. Capital Research) zurückzuführen ist. Technisch relevante Marken: Unterstützung bei 307–310 EUR, 200-Tage-Linie ca. 210–220 EUR. Ausblick mit Gewinnprognosen um ca. 20 USD je Aktie und Debatten zu Short-Seller-Aktivitäten vor Zahlen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 317,80 Mrd.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,75 %. Western Digital notiert im Minus, mit -8,37 %.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.