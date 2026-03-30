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    JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 164 Euro belassen. Lucas Ferhani schrieb am Montag von einem insgesamt beruhigenden Update. Der Krieg im Nahen Osten wirke sich nicht auf Logistik, Lieferketten oder Nachfrage des Energietechnikkonzerns in der Region aus. Insgesamt seien die Fundamentaldaten in den Bereichen Gas und Netze weiterhin sehr solide, während die Windsparte auf Kurs zur Erreichung der Gewinnschwelle bleibe./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 138,4EUR auf Tradegate (30. März 2026, 21:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Lucas Ferhani
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 164
    Kursziel alt: 164
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 164,00, was eine Steigerung von +18,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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