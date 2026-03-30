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    ServiceNow Aktie schießt durch die Decke - 30.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ServiceNow Aktie bisher um +6,07 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ServiceNow Aktie.

    Besonders beachtet! - ServiceNow Aktie schießt durch die Decke - 30.03.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    ServiceNow ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Plattformen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, insbesondere im IT Service Management. Mit Kernprodukten wie ITSM, ITOM und ITBM bietet es umfassende Lösungen für Unternehmen. Es konkurriert mit Salesforce, Atlassian und BMC Software, hebt sich jedoch durch benutzerfreundliche Plattformen und Integrationsmöglichkeiten ab.

    ServiceNow Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.03.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die ServiceNow Aktie. Mit einer Performance von +6,07 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ServiceNow Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -33,94 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um -8,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,17 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei ServiceNow auf -33,94 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

    ServiceNow Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,92 %
    1 Monat -5,17 %
    3 Monate -33,94 %
    1 Jahr -40,56 %

    Informationen zur ServiceNow Aktie

    Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 95,67 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 30.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 30.03.2026 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 30.03. - Dow Jones stark +0,57 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    DAX zündet Rallye: Deutsche Indizes stark – Nebenwerte hinken hinterher


    DAX im Rallye-Modus, Wall Street freundlich, Nebenwerte schwanken stark: Die heutigen Indizes zeigen ein gemischtes Bild zwischen kräftigen Gewinnen und deutlichen Rücksetzern.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,39 %. IBM notiert im Plus, mit +0,61 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,92 %. Oracle ist heute unverändert

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    Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ServiceNow

    +5,59 %
    -9,46 %
    -6,00 %
    -35,25 %
    -36,26 %
    +14,89 %
    +1,77 %
    +710,88 %
    +2.067,01 %
    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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