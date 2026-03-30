ServiceNow Aktie schießt durch die Decke - 30.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die ServiceNow Aktie. Mit einer Performance von +6,07 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

ServiceNow ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Plattformen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, insbesondere im IT Service Management. Mit Kernprodukten wie ITSM, ITOM und ITBM bietet es umfassende Lösungen für Unternehmen. Es konkurriert mit Salesforce, Atlassian und BMC Software, hebt sich jedoch durch benutzerfreundliche Plattformen und Integrationsmöglichkeiten ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ServiceNow Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -33,94 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um -8,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,17 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei ServiceNow auf -33,94 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

ServiceNow Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,92 % 1 Monat -5,17 % 3 Monate -33,94 % 1 Jahr -40,56 %

Informationen zur ServiceNow Aktie

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 95,67 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 30.03.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

DAX im Rallye-Modus, Wall Street freundlich, Nebenwerte schwanken stark: Die heutigen Indizes zeigen ein gemischtes Bild zwischen kräftigen Gewinnen und deutlichen Rücksetzern.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,39 %. IBM notiert im Plus, mit +0,61 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,92 %. Oracle ist heute unverändert

ServiceNow Aktie jetzt kaufen?

Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.