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    Iran

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    Parlamentsausschuss billigt Maut für Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Ausschuss billigt Mautgesetz für Straße von Hormus
    • Passage für sanktionierende Staaten und EU untersagt
    • Maut in Rial stärkt Währung und umgeht Sanktionen
    Iran - Parlamentsausschuss billigt Maut für Straße von Hormus
    Foto: Stringer - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Sicherheitsausschuss des iranischen Parlaments hat den Gesetzentwurf für ein Mautsystem in der Straße von Hormus gebilligt. Der Vorschlag solle umgehend im Parlament beraten und verabschiedet werden, sagte das Ausschussmitglied, Modschtaba Sarei, der Nachrichtenagentur Fars.

    Der Entwurf sieht laut Sarei außerdem vor, dass Schiffe aus den USA, Israel sowie aus Staaten, die in den vergangenen Jahren Sanktionen gegen den Iran verhängt haben, die Meerenge nicht passieren dürfen. Auch Schiffe aus der EU wären davon betroffen.

    Die Maut soll laut Fars in der Landeswährung Rial erhoben werden. Der Iran will damit die Landeswährung Rial stärken und US-Sanktionen umgehen. Damit hat der Staat die volle Kontrolle über den Geldfluss.

    Der Parlamentsausschuss geht damit auf Konfrontationskurs zur US-Regierung. Präsident Donald Trump hat den Iran ultimativ aufgefordert, die für den globalen Energiehandel zentrale Schiffsroute wieder uneingeschränkt zu öffnen.

    ./da/DP/he




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