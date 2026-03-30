Knaus Tabbert: Prognose für 2026 veröffentlicht
Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket stellt sich die Knaus Tabbert AG für 2026 neu auf und gibt eine konkrete Umsatz- und Ergebnisprognose bekannt.
Foto: Knaus Tabbert AG
- Knaus Tabbert AG hat am 30.03.2026 eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht.
- Der Vorstand erwartet für 2026 einen Konzernumsatz von rund EUR 950 Mio.
- Die bereinigte EBITDA‑Marge wird für 2026 mit 5,0 % bis 7,0 % prognostiziert.
- Der Vorstand hat ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Anpassung von Kostenstrukturen und Produktionskapazitäten beschlossen.
- Geplante Maßnahmen umfassen u. a. Produktionsverlagerungen einzelner Baureihen, organisatorische Anpassungen und Overhead‑Reduzierungen, Produktivitätssteigerungen, Anpassungen von Tarifen und Prämien sowie Einsparungen bei sonstigen betrieblichen Aufwendungen.
- Die Erreichung der Prognose setzt unter anderem die planmäßige Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen voraus.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Knaus Tabbert ist am 31.03.2026.
Der Kurs von Knaus Tabbert lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,690EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,48 % im
Plus.
+0,48 %
+7,08 %
-3,13 %
-1,78 %
-14,48 %
-67,93 %
-81,09 %
-81,20 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte