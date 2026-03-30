Keine einseitigen Belastungen bei Krankenkassenreform

BERLIN (dpa-AFX) - Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) setzt bei den geplanten Reformen im Gesundheitswesen auf eine möglichst faire Lastenverteilung. "Es muss ein Paket sein, das alle betrifft, bei dem alle mit im Boot sind, bei dem alle ihren Beitrag leisten", sagte Warken am Abend im "heute journal" des ZDF.

Nachdem die Expertenkommission ihre Vorschläge für Einsparungen in Milliardenhöhe vorgelegt hat, gehe es jetzt darum, ein ausgeglichenes Paket zu schnüren. "Klar muss sein, die Versorgung der Menschen muss auch auf gleich gutem Qualitätsniveau erhalten bleiben. Wir wollen sie aber entlasten und wir wollen keine einseitigen Belastungen, weder zulasten der Versicherten noch zulasten einer anderen Gruppe."