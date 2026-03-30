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    US-Spezialeinheiten im Nahen Osten angekommen

    Für Sie zusammengefasst
    • Hunderte US-Spezialeinheiten angekommen im Nahen Osten
    • Army Rangers und Navy Seals unter den Einsatzkräften
    • Berichte über mögliche Bodenoffensive gegen Iran
    Medien - US-Spezialeinheiten im Nahen Osten angekommen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Hunderte Mitglieder von Spezialeinheiten des US-Militärs sind Medienberichten zufolge im Nahen Osten angekommen. Darunter befinden sich auch Soldaten der Army Rangers, die als Speerspitze der Kommandotruppen des US-Heeres gelten, sowie der Navy Seals, einer Eliteeinheit der US-Marine, wie die "New York Times" und der Sender CBS News übereinstimmend berichten. Die US-Medien berufen sich dabei auf zwei US-Militärbeamte beziehungsweise mit dem Einsatz vertraute Quellen.

    Sie schlössen sich Tausenden Marineinfanteristen und Fallschirmjägern des Heeres an, die ebenfalls in der Region angekommen seien - die militärischen Optionen von US-Präsident Donald Trump im Krieg mit dem Iran würden damit erweitert, hieß es. Die Soldaten könnten demnach etwa in Operationen zum Einsatz kommen, die auf die Öffnung der Straße von Hormus abzielen, auf die Einnahme der für den iranischen Ölexport zentralen Insel Charg oder die Bergung von Irans hochangereichertem Uran.

    Seit Tagen gibt es Berichte über eine mögliche Bodenoffensive des US-Militärs im Iran. Trump drängt Teheran öffentlich zu einer diplomatischen Lösung des von den USA und Israel begonnenen Krieges - spart aber gleichzeitig auch nicht mit Drohungen zu weiterer militärischer Eskalation./fsp/DP/he





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