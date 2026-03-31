Die Egypt Energy Show (EGYPES) startet in Kairo und bringt führende Politiker der Region zusammen, um die dringenden Prioritäten der Energiesicherheit anzusprechen

S. E. Abdel Fattah El Sisi, Präsident der Arabischen Republik Ägypten, eröffnete die Veranstaltung mit einem Aufruf an die führenden Politiker aus Politik und Wirtschaft, in einer der „schwersten Energiekrisen der modernen Geschichte" entschlossen zu handeln.

S. E. Nikos Christodoulides, Präsident der Republik Zypern, hob die Auswirkungen der anhaltenden Krise auf die globalen Energieprioritäten hervor und erklärte: „Energiesicherheit ist nicht mehr nur ein wirtschaftliches Anliegen - sie ist im Grunde ein politischer Imperativ".

Neben Beiträgen von Staatsoberhäuptern aus aller Welt nahmen an der Eröffnungszeremonie Ditte Juul Jørgensen, Generaldirektorin für Energie, Europäische Kommission, S.E. Jasem Mohamed AlBudaiwi, Generalsekretär des Golfkooperationsrates, und S.E. Ing. Karim Badawi, Minister für Erdöl und Bodenschätze, Arabische Republik Ägypten.

An drei Tagen werden mehr als 50.000 Teilnehmer, 300 Redner, 2.200 Delegierte und 500 Aussteller erwartet, was die globale Dimension und die strategische Bedeutung der Veranstaltung für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Innovation unterstreicht.

CAIRO, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Egypt Energy Show 2026 wurde heute mit einer aufrüttelnden Botschaft von Seiner Exzellenz Abdel Fattah El Sisi, dem Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten, eröffnet, der die weltweit führenden Politiker aus Regierung und Industrie aufrief, sich angesichts der beispiellosen internationalen Volatilität zusammenzuschließen:

„Die Internationale Energieagentur hat darauf hingewiesen, dass es sich um eine der schwersten Energiekrisen der modernen Geschichte handeln könnte - möglicherweise sogar um eine der bedeutendsten Krisen der modernen Welt überhaupt. Es handelt sich nicht um einen einzelnen Schock, sondern um einen doppelten Schock: einen Angebotsschock und einen Preisschock. Wir stehen vor einem erheblichen Rückgang des Angebots - schätzungsweise um 20 bis 25 Prozent. Angesichts der schwerwiegenden Folgen anhaltender Konflikte [...] liegt es in unserer gemeinsamen Verantwortung, auf die Beendigung solcher Krisen hinzuarbeiten, denn Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen im Energiesektor."