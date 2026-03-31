Paukenschlag bei Power Metallic Mines: Startet jetzt die Jagd auf das Allzeithoch?
Wir befinden uns mitten im goldenen Zeitalter der Rohstoffe, in dem die Welt hungriger denn je nach strategischen Metallen ist. Inmitten dieses gigantischen Booms positioniert sich Power Metallic Mines als ein Akteur, der das Potenzial hat, die …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Wir befinden uns mitten im goldenen Zeitalter der Rohstoffe, in dem die Welt hungriger denn je nach strategischen Metallen ist. Inmitten dieses gigantischen Booms positioniert sich Power Metallic Mines als ein Akteur, der das Potenzial hat, die Branche nachhaltig zu prägen. Während die Märkte weltweit nach stabilen Quellen für Kupfer, Gold und Platingruppenmetalle suchen, liefert dieses Unternehmen aus Quebec Ergebnisse am laufenden Band. Die jüngsten Entdeckungen in der Lion-Zone grenzen an eine Sensation und lassen Investoren aufhorchen. Trotz dieser Erfolge bietet der aktuelle Aktienkurs nach einer technischen Korrektur eine Einstiegsgelegenheit, die man vielleicht selten zweimal bekommt. Wer den Anschluss an den Rohstoff-Boom nicht verlieren will, sollte jetzt genau hinschauen, denn die Weichen für den nächsten großen Aufwärtstrend sind gestellt. Die Kombination aus erstklassiger Infrastruktur, ökologischem Bewusstsein und phänomenalen Gehalten macht Power Metallic zu einem Namen, den man sich merken muss.
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