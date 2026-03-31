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    GOLD-NEWS! Probleme bei Barrick Mining? Kaufchance bei B2Gold und Desert Gold!?

    Braut sich da etwas bei Barrick Mining zusammen? "Bloomberg" berichtet jedenfalls von Problemen in Pakistan. Dort befindet sich mit Reko Diq eines der größten und wichtigsten Projekte von Barrick. Aufgrund der wachsenden Sicherheitsbedenken in dem …

    GOLD-NEWS! Probleme bei Barrick Mining? Kaufchance bei B2Gold und Desert Gold!?
    Foto: esg-aktien.de
    Braut sich da etwas bei Barrick Mining zusammen? "Bloomberg" berichtet jedenfalls von Problemen in Pakistan. Dort befindet sich mit Reko Diq eines der größten und wichtigsten Projekte von Barrick. Aufgrund der wachsenden Sicherheitsbedenken in dem südasiatischen Land und im Nahen Osten wird die Entwicklungsgeschwindigkeit des riesigen Kupfer-Gold-Projekts reduziert. Dagegen zeigt die Aktie von Desert Gold relative Stärke. Die Neubewertung läuft und Analysten halten eine Vervielfachung für möglich. Schon im Sommer soll Gold produziert werden. Und was macht B2Gold? Die Aktie hat in den vergangenen Wochen rund 25 % verloren. Kommt nach dem jüngsten Explorationsupdate der Rebound?

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