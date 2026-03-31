GOLD-NEWS! Probleme bei Barrick Mining? Kaufchance bei B2Gold und Desert Gold!? Braut sich da etwas bei Barrick Mining zusammen? "Bloomberg" berichtet jedenfalls von Problemen in Pakistan. Dort befindet sich mit Reko Diq eines der größten und wichtigsten Projekte von Barrick. Aufgrund der wachsenden Sicherheitsbedenken in dem …



