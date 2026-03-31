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    Frankreichs Senat debattiert Social-Media-Verbot unter 15

    Für Sie zusammengefasst
    • Senat debattiert Social-Media-Verbot für unter 15
    • Macron fordert Inkrafttreten zum nächsten Schuljahr
    • Senat prüft Plattformverbote mit Elternerlaubnis
    Frankreichs Senat debattiert Social-Media-Verbot unter 15
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Senat beschäftigt sich ab Dienstagnachmittag mit einem möglichen Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren. Das französische Oberhaus sieht dabei einige Änderungen an dem Verbot vor, für das die Nationalversammlung als zweite Parlamentskammer gestimmt hatte. Entsprechend könnte es noch eine Weile dauern, bis ein Verbot endgültig verabschiedet ist.

    Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will, dass die Regelung bereits zum nächsten Schuljahr greift. "Je mehr die Bildschirmzeit ansteigt, desto mehr fallen die Bildungsleistungen ab (...). Je mehr die Bildschirmzeit ansteigt, desto stärker nehmen Probleme bei der mentalen Gesundheit zu", hatte Macron gesagt.

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    Im Januar stimmte die Nationalversammlung für ein Verbot sozialer Netzwerke für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren. Im zuständigen Senatsausschuss wurden daran aber mehrere grundlegende Änderungen vorgenommen, etwa weil befürchtet wird, dass ein allgemeines Verbot nicht rechtmäßig ist. Der Senat wird nunmehr darüber diskutieren, ob ganz bestimmte Plattformen verboten werden sollen und andere mit Erlaubnis der Eltern genutzt werden können./rbo/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 536,4 auf Nasdaq (31. März 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -11,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 885,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 810,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00USD was eine Bandbreite von +51,01 %/+86,43 % bedeutet.




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