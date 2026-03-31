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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 31. März 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Unternehmen veröffentlichen Jahreszahlen
    • Ifo und DIW veröffentlichen Konjunkturdaten
    • Verbraucherpreise in EU und USA als Indikatoren
    TAGESVORSCHAU - Termine am 31. März 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 31. April

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen (detailliert) 07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:30 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)
    07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Jahreszahlen
    07:50 DEU: MBB SE, Jahreszahlen (detailliert) (15.00 Telefoncall) 13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung
    13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung
    14:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung
    18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen
    22:15 USA: Nike, Q3-Zahlen

    DEU: PSI, Jahreszahlen
    ITA: UniCredit, Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
    01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/26
    01:30 JPN: Arbeitslosenquote 2/26
    01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/26
    01:50 JPN. Industrieproduktion 2/26 (vorläufig)
    03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/26
    08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 2/26
    08:00 DEU: Außenhandelspreise 2/26
    08:00 GBR: BIP Q4/25 (endgültig)
    08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (endgültig)
    08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (endgültig)
    08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (endgültig)
    08:45 FRA: Konsumausgaben 2/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/26
    10:00 POL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    10:30 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/26
    15:45 USA: MNI Chicago PMI 3/26
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/26
    16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Destatis: Durchschnittspreise für Strom und Erdgas 2. Halbjahr 2025

    10:00 DEU: Jahres-Pressegespräch Fachvereinigung Edelmetalle, Pforzheim

    INT: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten

    JPN: Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Japan

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