Berichte: Hegseth-Broker wollte vor Iran-Schlag in Rüstungs-ETF investieren

Demnach kontaktierte der Broker von Morgan Stanley bereits im Februar BlackRock wegen einer möglichen Investition in Millionenhöhe in den Defense Industrials Active ETF des Vermögensverwalters. Der Fonds bündelt Beteiligungen an bedeutenden Rüstungsunternehmen und wäre damit ausgerechnet in einer Phase geopolitischer Eskalation besonders sensibel gewesen.

Ein brisanter Bericht aus Washington: In den Wochen vor dem US-israelischen Angriff auf den Iran soll ein Broker versucht haben, eine große Summe in führende Rüstungsunternehmen zu lenken – ausgerechnet auf Betreiben von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. Dies berichtete die Financial Times unter Berufung auf drei mit dem Vorgang vertraute Personen, wie Reuters meldet.

Besonders pikant: Der Vorstoß soll kurz vor dem Militärschlag gegen Teheran erfolgt sein. Laut dem Bericht kam es am Ende zwar nicht zur Transaktion, da der Fonds für Kunden von Morgan Stanley noch nicht zum Kauf verfügbar war. Doch allein der Versuch dürfte neue Fragen auslösen.

Denn laut Reuters blieb offen, wie viel Entscheidungsspielraum der Broker bei Investments für Hegseth hatte. Ebenfalls unklar ist, ob Hegseth von dem Vorgang wusste. Genau diese Unsicherheit verleiht dem Fall politische Sprengkraft.

Der Chefsprecher des Pentagon, Sean Parnell, wies die Darstellung auf X scharf zurück. Die Geschichte sei "völlig falsch und erfunden" und er forderte eine Richtigstellung. Zugleich erklärte Parnell, weder Hegseth noch dessen Vertreter hätten BlackRock wegen einer solchen Investition kontaktiert.

BlackRock lehnte eine Stellungnahme ab. Morgan Stanley reagierte laut Reuters zunächst nicht auf eine Anfrage. Der Bericht fällt in eine Zeit, in der auffällig gut getimte Wetten vor wichtigen Entscheidungen von Präsident Donald Trump zunehmend Aufmerksamkeit erhalten. Dabei stellen Experten zunehmend die Frage, ob Informationen vorab nach außen gedrungen sein könnten.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



