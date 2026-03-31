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    'Tagesspiegel'

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    Bahn behebt Personalmangel in Stellwerken

    Für Sie zusammengefasst
    • Stellwerks-Personalmangel bei der Deutschen Bahn behoben
    • Besetzungsquote in Stellwerken seit 2026 bei 100%
    • Bis Dez 2025 rund 2.200 neue Mitarbeiter eingestellt
    'Tagesspiegel' - Bahn behebt Personalmangel in Stellwerken
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat einem Medienbericht zufolge den Personalmangel in ihren Stellwerken weitgehend behoben. "Seit Jahresbeginn 2026 konnte die sogenannte leistungswirksame Personalbesetzungsquote in den Stellwerken bundesweit durchschnittlich zu 100 Prozent gesichert werden", teilte eine Sprecherin des Staatskonzerns dem "Tagesspiegel" mit. Es könne zwar noch vereinzelt zu Engpässen kommen, aber im deutschlandweiten Durchschnitt stünden nun wieder ausreichend Fahrdienstleiter zur Verfügung.

    Demnach wurden bis Dezember 2025 insgesamt rund 2.200 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Stellwerksdienst eingestellt. Dies entspreche einer Steigerung von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau./rew/DP/zb





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