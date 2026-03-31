Trump könnte arabische Länder um Kriegskosten-Anteil bitten
- Trump fordert Golfstaaten zur Kostenbeteiligung im Iran
- Leavitt verweist auf 1990er Kostenhilfe der Nachbarn
- Raketen und Drohnen trafen Ölanlagen in Golfstaaten
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Weiße Haus signalisiert, dass US-Präsident Donald Trump den Ländern am Persischen Golf eine Beteiligung an den Kosten des Iran-Krieges nahelegen will. Sie wolle Trump nicht vorgreifen, aber sie wisse, dass er diese Idee habe und gehe davon aus, dass er sich dazu noch äußern werde, sagte Sprecherin Karoline Leavitt.
Ein Journalist sprach in Leavitts Pressekonferenz in Washington an, dass im Golfkrieg 1990 nach der Besetzung Kuwaits durch Iraks Diktator Saddam Hussein arabische Nachbarländer wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate einen Großteil der Kosten getragen hätten. Sie denke, Trump sei ziemlich interessiert daran, sie auch jetzt dazu aufzurufen, sagte Leavitt dazu.
In den vergangenen Wochen wurde wichtige Infrastruktur unter anderem im Energie-Sektor in den Ländern am Persischen Golf von iranischen Raketen und Drohnen getroffen./so/DP/zb
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Der Iran Krieg war und ist absolut unnötig . Er ist einzig und allein Trumps Schuld und die derjenigen die dämlich genug waren ihn zu wählen .
Ich glaube dass Trump nur auf Zeit spielt. Der Iran hat die Bedingungen klar kommuniziert aber die USA wird diese niemals erfüllen können und wollen. Der Iran ist in der besseren strategischen Positionierung meiner Meinung nach.