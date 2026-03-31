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    Ukraine

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    Toter und Verletzte in Region Poltawa

    Für Sie zusammengefasst
    • Toter und drei Verletzte nach Drohnenangriff in Poltawa
    • Zwei Hospitalisierte darunter ein elfjähriger Junge
    • Mehrfamilienhaus durch Drohnentrümmer beschädigt
    Ukraine - Toter und Verletzte in Region Poltawa
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    POLTAWA (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff ist im zentralukrainischen Gebiet Poltawa nach Behördenangaben ein Mensch getötet worden. Zudem wurden drei Menschen verletzt, wie Militärgouverneur Witalij Djakiwnytsch auf Telegram schrieb. Zwei von ihnen, darunter ein elfjähriger Junge, seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Demnach waren Drohnentrümmer abgestürzt. Ein Mehrfamilienhaus sei beschädigt worden. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion./ksr/DP/zb



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