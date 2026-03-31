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    Tanker vor der Küste von Dubai beschossen

    Für Sie zusammengefasst
    • Tanker im Persischen Golf durch Projektil getroffen
    • Rund 57 Kilometer nordwestlich von Dubai getroffen
    • Brand ausgelöst Besatzung in Sicherheit Klärung
    Tanker vor der Küste von Dubai beschossen
    Foto: Stringer - dpa

    ABU DHABI (dpa-AFX) - Ein Tanker ist im Persischen Golf unter Beschuss geraten. Wie die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) mitteilte, traf ein nicht näher beschriebenes Projektil das Schiff rund 57 Kilometer nordwestlich von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten und löste einen Brand aus. Die Besatzung sei in Sicherheit, die Behörden ermittelten. Von wo und von wem das Geschoss abgefeuert wurde, war zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten nach Angaben der Behörde zwei Geschosse im Persischen Golf vor Saudi-Arabien ein Containerschiff verfehlt.

    Im Persischen Golf liegen wichtige Häfen und Verladestationen. Es handelt sich um einen Meeresabschnitt, der sich vor der für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtigen Straße von Hormus befindet. Der seit mehr als vier Wochen von den USA und Israel angegriffene Iran hat mit Attacken und Drohungen die Schifffahrt durch diese wichtige Meerenge nahezu zum Erliegen gebracht./ln/DP/zb





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