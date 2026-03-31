Trump sendet Iran-Signal – und der Ölmarkt dreht abrupt

Die Reaktion an den Märkten ließ nicht lange auf sich warten. Futures auf den S&P 500 stiegen um 0,3 Prozent, der Nasdaq-100-Future legte um 0,2 Prozent zu und der Dow schloss mit einem Plus von 177 Punkten. Noch spannender war jedoch die Wende am Ölmarkt: Nachdem neue Spannungen die Preise zunächst nach oben getrieben hatten, drehten Brent und WTI im weiteren Verlauf wieder ins Minus. Genau diese Kehrtwende dürfte viele Händler überrascht haben.

Statt die nächste Eskalationsstufe einzuleiten, sendet US-Präsident Donald Trump plötzlich ein Signal der Zurückhaltung. Laut einem Bericht des Wall Street Journal soll der Präsident seinen Beratern mitgeteilt haben, dass er bereit sei, die militärischen Feindseligkeiten im Nahen Osten zu beenden – selbst wenn der Iran die Straße von Hormus nicht vollständig freigebe. Parallel dazu behauptete Trump, bei den "ernsten Gesprächen" mit dem Iran sei "großer Fortschritt" erzielt worden.

Denn kurz zuvor hatte eine Meldung über einen Angriff auf einen kuwaitischen Öltanker in Gewässern vor Dubai für Unruhe gesorgt. Brent sprang zeitweise um 2 Prozent, WTI sogar um 3 Prozent. Später beruhigte sich die Lage: Aus Dubai hieß es, es habe keine Verletzten gegeben und alle 24 Crewmitglieder seien in Sicherheit.

Fallende Ölpreise würden den Druck von Inflation, Zinsen und Konjunktursorgen nehmen – und genau deshalb haben Trumps Aussagen zum Krieg mit dem Iran enormes Gewicht. Die Wall Street ist ohnehin bereits angeschlagen: Der S&P 500 schloss zuletzt an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen im Minus, der Nasdaq gab deutlich nach und der Volatilitätsindex VIX kletterte zwischenzeitlich über die Marke von 30.

Zusätzliche Entlastung kam am Montag von Fed-Chef Jerome Powell. Er sieht den Inflationsausblick derzeit unter Kontrolle und hält weitere Zinserhöhungen für nicht erforderlich. Doch die eigentliche Frage bleibt offen: Führt die Gesprächsrunde mit dem Iran tatsächlich zu Entspannung – oder löst sie die nächste explosive Marktbewegung aus? Genau davon könnte abhängen, ob die aktuelle Erholung mehr ist als nur ein kurzes Aufatmen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



