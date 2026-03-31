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    Deutsche-Börse-Chef

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    Brauchen mehr private und betriebliche Vorsorge

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorstand fordert grundlegende Reform der Altersvorsorge
    • Frühstart-Rente mit 4000 Euro Einmalbetrag bei Geburt
    • Betriebliche Vorsorge in jeden Arbeitsvertrag integrieren
    Deutsche-Börse-Chef - Brauchen mehr private und betriebliche Vorsorge
    Foto: Deutsche Börse AG

    FRANKFURT/ESCHBORN (dpa-AFX) - Der Vorstandschef der Deutschen Börse , Stephan Leithner, fordert eindringlich eine grundlegende Reform der Altersvorsorge in Deutschland. "Wir können nicht länger zusehen, dass immer größere Milliardenbeträge aus dem Bundeshaushalt aufgebracht werden müssen, um die Löcher in der Rentenkasse zu stopfen", sagte Leithner im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur und der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.

    Klar sei, dass die gesetzliche Rente als eine der drei Säulen der Altersvorsorge erhalten bleibe. "Eine kapitalmarktbasierte betriebliche und private Altersvorsorge muss jedoch eine deutlich stärkere Rolle spielen."

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    Die Bundesregierung sei mit der Frühstart-Rente und dem Altersvorsorgedepot, einem staatlichen Standarddepot aus Wertpapieren, bereits wichtige Schritte gegangen. Er sei zuversichtlich, dass darauf aufbauend von der Rentenkommission der nächste große Wurf komme.

    Bei der Frühstart-Rente, bei der Kinder ab dem sechsten Lebensjahr monatlich zehn Euro vom Staat für ein Depot bekommen sollen, plädiert Leithner für einen deutlichen Anschub per Einmalbetrag: "Sinnvollerweise sollte man die Frühstart-Rente mit 4.000 Euro bei der Geburt eines Kindes beginnen, vor allem wegen des Zinseszinseffektes." Zudem gehört nach Leithners Überzeugung die betriebliche Altersversorgung in "jeden Arbeitsvertrag".

    Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angekündigt, dass die Bundesregierung eine Neugewichtung der drei Säulen - also gesetzliche Rente sowie private und betriebliche Altersvorsorge - noch dieses Jahr auf den Weg bringen will. Bis Jahresmitte soll die von Union und SPD eingesetzte Rentenkommission Vorschläge für eine Reform vorlegen./als/ben/zb/DP/zb

    Deutsche Boerse

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 245,5 auf Lang & Schwarz (30. März 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -1,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 46,65 Mrd..

    Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 266,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 302,00EUR was eine Bandbreite von -4,28 %/+23,01 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Deutsche Boerse - 581005 - DE0005810055

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Korrektur der Deutsche‑Börse‑Aktie: überwiegend bearishe Stimmung nach Schluss unter 240, viele Short‑Wetten mit Zielen bei 235, 230 bis 220 (teils SKS‑Projektion). Diskutiert werden technische Signale, mögliche Verkäufe großer Anleger, Überverkauftheit und zugleich mittelfristig stabile Erträge mit Einstiegszonen um 220–240.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Boerse eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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