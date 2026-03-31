Trump-kritische Kunst in Washington

WASHINGTON (dpa-AFX) - In der US-Hauptstadt Washington D.C. ist erneut eine Kunst-Installation aufgetaucht, die Präsident Donald Trump und seinen Regierungsstil kritisiert: ein goldener Thron samt Toilette. Der Thron in Marmoroptik wurde direkt auf der langen Promenade zwischen Kapitol und Lincoln Memorial installiert. Statt eines herkömmlichen Sitzes ist eine goldene Toilette auf dem Podest angebracht.

Der Thron passt zu den Protesten vom Wochenende: Unter dem Motto "No Kings" ("Keine Könige") protestierten am Samstag mehrere Millionen Menschen in allen 50 Bundesstaaten statt. Ihr Protest richtete sich gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump, den Krieg im Iran und die Abschiebe-Razzien.