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    Thron samt Toilette

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    Trump-kritische Kunst in Washington

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldener Thron mit Toilette zwischen Kapitol und Lincoln
    • Künstlerische Kritik an Trumps Regierungsstil und Prunk
    • Gruppe Secret Handshake inszeniert provokante Aktion
    Thron samt Toilette - Trump-kritische Kunst in Washington
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In der US-Hauptstadt Washington D.C. ist erneut eine Kunst-Installation aufgetaucht, die Präsident Donald Trump und seinen Regierungsstil kritisiert: ein goldener Thron samt Toilette. Der Thron in Marmoroptik wurde direkt auf der langen Promenade zwischen Kapitol und Lincoln Memorial installiert. Statt eines herkömmlichen Sitzes ist eine goldene Toilette auf dem Podest angebracht.

    Der Thron passt zu den Protesten vom Wochenende: Unter dem Motto "No Kings" ("Keine Könige") protestierten am Samstag mehrere Millionen Menschen in allen 50 Bundesstaaten statt. Ihr Protest richtete sich gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump, den Krieg im Iran und die Abschiebe-Razzien.

    Auf einer Plakette an der neuen Installation steht: "In einer Zeit beispielloser Spaltung, eskalierender Konflikte und wirtschaftlicher Turbulenzen konzentrierte sich Präsident Trump auf das, was wirklich zählte: die Neugestaltung des Lincoln-Badezimmers im Weißen Haus." Trump sei eben ein Mann, der sich ums Geschäft kümmere.

    Wie mehrere Medien berichten, steckt erneut die Gruppe "Secret Handshake" hinter der Aktion. Sie hatte bereits Mitte März mit einer Statue für Aufsehen gesorgt, die Trump und den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in der berühmten Titanic-Pose darstellte./jcf/DP/zb






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