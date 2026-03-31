Jungfraubahn 2025: Erfolgreiches Jahr im Überblick
Trotz anspruchsvollem Umfeld blickt das Unternehmen 2025 auf ein Rekordjahr zurück: starke Ertragszuwächse, mehr Gäste auf den Erlebnisbergen und eine höhere Dividende für die Aktionäre.
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- Geschäftsergebnis 2025: Konzerngewinn CHF 78,2 Mio (↑2,3%) — zweithöchster Gewinn der Unternehmensgeschichte; Betriebsertrag CHF 305,7 Mio (↑3,7%), Verkehrsertrag CHF 216,1 Mio (↑5,3%) und EBITDA CHF 138,4 Mio (↑3,0%).
- Gäste- und Segmententwicklung: Gesamtgäste 3’909’700 (↑3,2%); Jungfraujoch 1’056’600 Gäste (‑0,2%); Erlebnisberge mit deutlichem Wachstum (z. B. Grindelwald‑First +7,1%); Wintersport 1’208’600 Skier Visits (↑5,2%).
- Dividendenvorschlag und GV: Verwaltungsrat beantragt Dividendenerhöhung auf CHF 8.50 pro Aktie (Vorjahr CHF 7.50) — Ausschüttungsquote 62,5%; Generalversammlung am 11. Mai 2026.
- Kosten, Personal und Investitionen: Betriebsaufwand CHF 167,3 Mio (↑4,3%); Personalkosten +7,2% aufgrund von 30 neuen Vollzeitstellen und Lohnsystem‑Anpassung; Investitionen in Sach-/Immaterielle Anlagen CHF 34,4 Mio; Free Cashflow bereinigt CHF 74,5 Mio (↑9,6%).
- Segmentergebnisse: EBITDA Jungfraujoch CHF 82,7 Mio (↑0,3%); Erlebnisberge EBITDA CHF 41,3 Mio (↑12,4%); Wintersport EBITDA CHF 5,9 Mio (↑22,3%); Nebengeschäfte: EBITDA‑Rückgang.
- Finanzielle Stärke und Ausblick: Hoher Eigenfinanzierungsgrad 78,5%; 2025 schon nahe an den neuen Zielen (Umsatzrendite 25,6%, EBITDA‑Marche 45,3%, ROIC 10,3%); langfristige Ziele bis 2030 (höhere Rentabilität/Dividenden); Anfang 2026 leichtes Minus bei Gästen wegen geopolitischer Ereignisse; Buchungsplattform stärkt Direktvertrieb.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Jungfraubahn Holding ist am 31.03.2026.
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