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    Starker Auftragseingang im Q1, Umsatz verzögert durch Nahost-Konflikt

    Trotz verzögerter Umsatzrealisierung startet das Jahr 2026 mit einem außergewöhnlich starken Auftragseingang und bestätigt den positiven Ausblick für das Gesamtjahr.

    Starker Auftragseingang im Q1, Umsatz verzögert durch Nahost-Konflikt
    • Sehr starker Auftragseingang im ersten Quartal 2026, mit einem Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz (book-to-bill) von ca. 1.6x
    • Aufgrund konfliktbedingter Lieferkettenprobleme und Kundenspezifikationen verzögerte Umsatzrealisierung, geschätzt auf rund CHF 215 Mio.
    • Der negative Umsatzeinfluss durch die Konfliktsituation im Nahostraum wird auf etwa CHF 25 bis 30 Mio. geschätzt
    • Die ursprüngliche Umsatzprognose für das erste Quartal von CHF 240–260 Mio. wurde aufgrund der Verzögerungen angepasst
    • Für das Gesamtjahr 2026 bleibt der positive Ausblick bestehen: Auftragseingang, Umsatz, EBITDA, Reingewinn und Cashflow sollen über den Werten von 2025 liegen
    • Detaillierte Informationen und Lagebericht zum ersten Quartal 2026 werden am 16. April 2026 veröffentlicht

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei VAT Group ist am 16.04.2026.


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