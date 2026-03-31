Starker Auftragseingang im Q1, Umsatz verzögert durch Nahost-Konflikt
Trotz verzögerter Umsatzrealisierung startet das Jahr 2026 mit einem außergewöhnlich starken Auftragseingang und bestätigt den positiven Ausblick für das Gesamtjahr.
- Sehr starker Auftragseingang im ersten Quartal 2026, mit einem Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz (book-to-bill) von ca. 1.6x
- Aufgrund konfliktbedingter Lieferkettenprobleme und Kundenspezifikationen verzögerte Umsatzrealisierung, geschätzt auf rund CHF 215 Mio.
- Der negative Umsatzeinfluss durch die Konfliktsituation im Nahostraum wird auf etwa CHF 25 bis 30 Mio. geschätzt
- Die ursprüngliche Umsatzprognose für das erste Quartal von CHF 240–260 Mio. wurde aufgrund der Verzögerungen angepasst
- Für das Gesamtjahr 2026 bleibt der positive Ausblick bestehen: Auftragseingang, Umsatz, EBITDA, Reingewinn und Cashflow sollen über den Werten von 2025 liegen
- Detaillierte Informationen und Lagebericht zum ersten Quartal 2026 werden am 16. April 2026 veröffentlicht
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei VAT Group ist am 16.04.2026.
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