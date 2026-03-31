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    Massiver US-Angriff auf Munitionsdepot in Isfahan

    Für Sie zusammengefasst
    • USA führten Angriff auf Munitionsdepot in Isfahan
    • Bunkerbrechende Bomben je rund 900 Kilogramm
    • Trump postete 31 Sekunden Video mit Explosionen
    'WSJ' - Massiver US-Angriff auf Munitionsdepot in Isfahan
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben einem Medienbericht zufolge einen massiven Angriff auf ein großes Munitionsdepot in der iranischen Stadt Isfahan durchgeführt. Dafür hätten sie in der Nacht eine große Menge bunkerbrechende Bomben mit einem Gewicht von jeweils rund 2.000 Pfund (etwa 900 Kilogramm) eingesetzt, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen US-Beamten.

    US-Präsident Donald Trump postete am Montagabend (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social einen Videoclip, der Explosionen zeigte. Er nannte dazu allerdings keinerlei Kontext. Der Zeitung zufolge handelte es sich dabei um ein Video des Angriffs in Isfahan. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Der 31 Sekunden lange Videoclip zeigt eine Reihe von Explosionen. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass nach dem ursprünglichen Angriff dort gelagerte Munition explodierte./fsp/DP/zb





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