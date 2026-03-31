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    Schlotterbeck widerspricht

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    Keine schnelle Einigung mit BVB

    Für Sie zusammengefasst
    • Schlotterbeck dementiert bevorstehende Verlängerung
    • aktueller Vertrag läuft beim BVB bis Sommer 2027
    • Kehl-Abgang erschwert Verhandlungen mit Dortmund
    Schlotterbeck widerspricht - Keine schnelle Einigung mit BVB
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat nach dem Länderspiel gegen Ghana Medienberichten über eine unmittelbar bevorstehende Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund energisch widersprochen. "Ich muss das auch klar dementieren. So weit sind wir leider nicht", sagte der Innenverteidiger im Stuttgarter Stadion vor Reportern nach dem 2:1 der DFB-Elf. Der aktuelle Vertrag läuft im Sommer 2027 aus.

    Zuvor war berichtet worden, dass der 26-Jährige beim BVB bleiben werde und der Vollzug noch in dieser Woche verkündet werden solle. Eine Einigung mit Dortmund ist aber nach Aussage des Profis durch die Trennung des Clubs von Sportdirektor Sebastian Kehl eher komplizierter geworden.

    Neue Gespräche müssen geführt werden

    "Ich habe lange mit Sebastian verhandelt. Sebastian ist jetzt nicht mehr da. Natürlich habe ich Ole auch schon angerufen. Deswegen bin ich sehr verwundert über die Berichterstattung auch", sagte Schlotterbeck, der nun mit Kehl-Nachfolger Ole Book weiter sprechen will.

    Eine schnelle Lösung werde es nun nicht geben. "Es ist jetzt auf jeden Fall nicht so weit, dass wir da irgendwie über kurzfristige Verlängerung schreiben. Deswegen muss ich da auch mal dazu etwas sagen. Das ist jetzt blöd, auch für BVB-Fans. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch keine einfache Situation für mich gerade", warb er um Verständnis.

    Verlängerung wieder offen

    Auf die Frage, ob nun die Gefahr bestehe, dass er nicht in Dortmund bleibe, antwortete Schlotterbeck: "Was heißt die Gefahr? Wie gesagt, Sebastian ist gar nicht mehr da. Ich habe lange mit Sebastian verhandelt. Ich hätte jetzt auch wahrscheinlich eine Entscheidung in den nächsten Wochen getroffen. Jetzt hat sich die Situation schon ein bisschen verändert."

    Der Dortmunder Leistungsträger wurde zuletzt auch mit vielen europäischen Topclubs wie Real Madrid und auch dem FC Bayern München in Verbindung gebracht./aer/DP/zb

    Borussia Dortmund

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 3,01 auf Lang & Schwarz (30. März 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 332,29 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +66,11 %/+66,11 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Führung und Transferpraxis beim BVB und deren Auswirkungen auf Aktie und Unternehmenswert. Nutzer kritisieren Personalentscheidungen (Kehl, Ricken, Sammer), hinterfragen Verantwortlichkeiten bei teuren Transfers (z. B. Gittens-Deal) und diskutieren Spielerwerte/Verkäufe (Schlotterbeck ~60 Mio.) im Hinblick auf Aktionärsinteressen und mögliche Kurs‑/Fundamentaleffekte.
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