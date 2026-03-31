Schlotterbeck widerspricht
Keine schnelle Einigung mit BVB
- Schlotterbeck dementiert bevorstehende Verlängerung
- aktueller Vertrag läuft beim BVB bis Sommer 2027
- Kehl-Abgang erschwert Verhandlungen mit Dortmund
STUTTGART (dpa-AFX) - Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat nach dem Länderspiel gegen Ghana Medienberichten über eine unmittelbar bevorstehende Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund energisch widersprochen. "Ich muss das auch klar dementieren. So weit sind wir leider nicht", sagte der Innenverteidiger im Stuttgarter Stadion vor Reportern nach dem 2:1 der DFB-Elf. Der aktuelle Vertrag läuft im Sommer 2027 aus.
Zuvor war berichtet worden, dass der 26-Jährige beim BVB bleiben werde und der Vollzug noch in dieser Woche verkündet werden solle. Eine Einigung mit Dortmund ist aber nach Aussage des Profis durch die Trennung des Clubs von Sportdirektor Sebastian Kehl eher komplizierter geworden.
Neue Gespräche müssen geführt werden
"Ich habe lange mit Sebastian verhandelt. Sebastian ist jetzt nicht mehr da. Natürlich habe ich Ole auch schon angerufen. Deswegen bin ich sehr verwundert über die Berichterstattung auch", sagte Schlotterbeck, der nun mit Kehl-Nachfolger Ole Book weiter sprechen will.
Eine schnelle Lösung werde es nun nicht geben. "Es ist jetzt auf jeden Fall nicht so weit, dass wir da irgendwie über kurzfristige Verlängerung schreiben. Deswegen muss ich da auch mal dazu etwas sagen. Das ist jetzt blöd, auch für BVB-Fans. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch keine einfache Situation für mich gerade", warb er um Verständnis.
Verlängerung wieder offen
Auf die Frage, ob nun die Gefahr bestehe, dass er nicht in Dortmund bleibe, antwortete Schlotterbeck: "Was heißt die Gefahr? Wie gesagt, Sebastian ist gar nicht mehr da. Ich habe lange mit Sebastian verhandelt. Ich hätte jetzt auch wahrscheinlich eine Entscheidung in den nächsten Wochen getroffen. Jetzt hat sich die Situation schon ein bisschen verändert."
Der Dortmunder Leistungsträger wurde zuletzt auch mit vielen europäischen Topclubs wie Real Madrid und auch dem FC Bayern München in Verbindung gebracht./aer/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 3,01 auf Lang & Schwarz (30. März 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 332,29 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +66,11 %/+66,11 % bedeutet.
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Man verspielt halt jedes Vertrauen auch am Aktienmarkt, wenn man seine Strategie im Zickzack-Kurs immer wieder komplett ändert.
Es ist noch nicht so lange her, da erklärte die Geschäftsführung Medienwirksam, dass es bei Borussia Dortmund zukünftig keine Ausstiegsklauseln mehr geben würde.
Seit einiger Zeit werden diese nun aber wieder angewendet.
Bei Schlotterbeck, falls es dazu kommen sollte wird keinerlei Ruhe einkehren.
Immer wird es um die Klausel Gerüchte und Medienberichte geben, weil jeder englische Verein diese aus der Portokasse bezahlen kann.
Wenn es dann sportlich oder wirtschaftlich nicht so läuft, muss es eine Kapitalerhöhung beim BVB richten wie schon so oft seit dem Börsengang.
Jetzt ist man aber mittlerweile in der prekären Lage, dass man kein Festgeld Konto mehr hat, sondern hohe Nettoverschuldung.
Eine gute sportliche Saison wie in diesem Jahr führt direkt zu einer deftigen Gewinnwarnung.
Was der Aktienmarkt aus dem ganzen macht sehen wir ja gerade.
Der Vorsprung vom BVB ggü quasi allen Vereinen hinter Bayern hat sich extrem erhöht
- Frankfurt
- RB Leipzig
die müssen Spieler verkaufen, auch wenn sie die CL schaffen sollten, deren Bilanzen sehen katastrophal aus, es drohen Sanktionen wg Verstössen financial fairplay:
- Hoffenheim
Hopp hat extrem massiv investiert, jedes Jahr. Bei Qualifikation zu internationalen Wettbewerben drohen Sanktionen seitens der UEFA. Hoffenheim wird also wie immer in so einer Situation die besten Spieler verkaufen müssen und hätte dann anschließend eine Mehrbelastung aus internationalen Spielen.
- Leverkusen
bei Leverkusen droht das Verpassen der CL, eine totale Katastrophe, nachdem sie knapp 200 Mio in den Kader investiert haben. In vier Jahren zweimal die CL verpasst? Ist völlig absurd, wie schnell Simon Rolfes seine Jahrhundert Mannschaft fast komplett verkauft hat, ein extremer Fehler.