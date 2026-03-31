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    Probleme bei der S-Bahn in Berlin - Fünf Linien betroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Reparaturen am Alexanderplatz verzögern S-Bahnen
    • S3 S5 S7 S75 S9 mit Ausfällen und Taktstörungen
    • Fahrgäste sollen S5 S7 oder S3 und S9 nutzen
    Probleme bei der S-Bahn in Berlin - Fünf Linien betroffen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Wegen Reparaturen an mehreren Signalen im Bereich Alexanderplatz kommt es derzeit auf fünf Linien der Berliner S-Bahn zu Verspätungen und Ausfällen. Betroffen sind die Linien S3, S5, S7, S75 und S9, wie die S-Bahn mitteilte.

    Die genauen Auswirkungen:

    * Die S3 fährt nur zwischen Erkner und Warschauer Straße im 10-Minuten-Takt. Der S3-Express zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof fällt aus.

    * Die S5 fährt nur zwischen Hoppegarten und Ostbahnhof im 10-Minuten-Takt. Die taktverstärkenden Züge zwischen Mahlsdorf und Warschauer Straße beziehungsweise Ostbahnhof fahren nicht.

    * Die S7 fährt nur zwischen Ahrensfelde und Warschauer Straße sowie zwischen Charlottenburg und Potsdam Hauptbahnhof im 10-Minuten-Takt.

    * Fahrgäste der S75 sollen zwischen Lichtenberg und Warschauer Straße die Linien S5 und S7 nutzen.

    * Zwischen Warschauer Straße beziehungsweise Ostbahnhof und Charlottenburg sollen Fahrgäste die Linien S3, S5 und S9 nutzen./nif/DP/zb






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