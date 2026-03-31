3U HOLDING AG: Investitionen & Neuausrichtung führen 2025 zum Gewinn
2025 stand im Zeichen tiefgreifender Weichenstellungen: Investitionen, Umbau und strategische Fokussierung sollen den Konzern zurück auf einen profitablen Wachstumspfad führen.
Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
- Das Geschäftsjahr 2025 wurde von intensiven Investitionen, Restrukturierungen und einer strategischen Neuausrichtung geprägt, um eine profitable Rückkehr zu ermöglichen.
- Der Konzernumsatz lag bei EUR 53,0 Mio., leicht unter der Prognose und dem Vorjahr, während das EBITDA bei EUR –3,7 Mio. lag, was auf höhere Aufwendungen und Restrukturierungen zurückzuführen ist.
- Das Repowering des Windparks Langendorf wurde planmäßig abgeschlossen, die Nennleistung wurde von 22,5 MW auf 43 MW erhöht, und die konzernweite Wind- und Solarleistung beträgt nun 73 MW.
- Der Bitcoin-Bestand wurde auf 427,1 BTC ausgebaut, mit einem Bilanzwert von EUR 31,8 Mio., wobei Bitcoin als strategische Wertreserve gegen Inflation gilt.
- Die Integration der EMPUR-Gruppe im SHK-Segment war erfolgreich, der Umsatz stieg trotz Marktproblemen um 11,3 %, allerdings blieb das Segment operativ verlustreich.
- Für 2026 wird ein deutlicher Umsatzzuwachs auf EUR 55–60 Mio. und eine Rückkehr zur operativen Profitabilität mit einem EBITDA von EUR 6–8 Mio. erwartet, wobei die vollständige Inbetriebnahme der Windanlagen in Langendorf eine wichtige Rolle spielt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei 3U HOLDING ist am 31.03.2026.
-0,96 %
-5,58 %
-8,97 %
-4,25 %
-33,31 %
-80,78 %
-67,47 %
+73,98 %
-82,75 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte