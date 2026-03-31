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    NORMA Group Achieves 2025 Goals and Accelerates Strategic Realignment

    NORMA Group navigated a tough 2025, meeting its forecast while reshaping its portfolio, cutting costs, and preparing for modest growth and higher efficiency in 2026.

    NORMA Group Achieves 2025 Goals and Accelerates Strategic Realignment
    Foto: NORMA Group
    • NORMA Group closed the 2025 financial year in line with its forecast despite a challenging market environment
    • Group sales amounted to EUR 821.7 million, down 6.8% from the previous year, with lower demand in vehicle manufacturing and industrial sectors
    • Adjusted EBIT was EUR 6.3 million, with a margin of 0.8%, at the upper end of the forecast range
    • The sale of the water management business was successfully completed, and a share buyback program was executed, returning around EUR 52.9 million to shareholders
    • The company plans to reduce its global workforce by 400 jobs by 2028 and aims to generate annual savings of up to EUR 42 million
    • For 2026, NORMA Group expects modest revenue growth of 0-2% and an adjusted EBIT margin of 2-4%, focusing on restructuring and operational efficiency

    At this time, the index SDAX was at 16.344,11PKT (+0,32 %).


    NORMA Group

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