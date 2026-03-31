NORMA Group Achieves 2025 Goals and Accelerates Strategic Realignment
NORMA Group navigated a tough 2025, meeting its forecast while reshaping its portfolio, cutting costs, and preparing for modest growth and higher efficiency in 2026.
Foto: NORMA Group
- NORMA Group closed the 2025 financial year in line with its forecast despite a challenging market environment
- Group sales amounted to EUR 821.7 million, down 6.8% from the previous year, with lower demand in vehicle manufacturing and industrial sectors
- Adjusted EBIT was EUR 6.3 million, with a margin of 0.8%, at the upper end of the forecast range
- The sale of the water management business was successfully completed, and a share buyback program was executed, returning around EUR 52.9 million to shareholders
- The company plans to reduce its global workforce by 400 jobs by 2028 and aims to generate annual savings of up to EUR 42 million
- For 2026, NORMA Group expects modest revenue growth of 0-2% and an adjusted EBIT margin of 2-4%, focusing on restructuring and operational efficiency
At this time, the index SDAX was at 16.344,11PKT (+0,32 %).
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