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    NORMA Group schließt 2025 im Plan ab – Strategie wird weiter ausgebaut

    Trotz Gegenwind im Markt schließt die NORMA Group 2025 im Rahmen der Prognose ab – mit klaren Fortschritten bei Cashflow, Verschuldung und Ausblick auf profitables Wachstum.

    NORMA Group schließt 2025 im Plan ab – Strategie wird weiter ausgebaut
    Foto: NORMA Group
    • Das Geschäftsjahr 2025 wurde von NORMA Group im Rahmen der Prognose abgeschlossen, trotz eines schwachen Marktumfelds mit rückläufiger Nachfrage und Volumenverlust.
    • Der Konzernumsatz lag bei 821,7 Millionen Euro, was einem Rückgang von 6,8 % im Vergleich zu 2024 entspricht, beeinflusst durch Währungseffekte und geringere Abrufe im Bereich Mobility & New Energy.
    • Das bereinigte EBIT betrug 6,3 Millionen Euro mit einer Marge von 0,8 %, am oberen Rand der Prognose, trotz volumentbedingter Belastungen und hoher Kostenbasis.
    • Der operative Netto-Cashflow lag bei 95,8 Millionen Euro, und die Nettoverschuldung wurde durch den Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts auf 316,1 Millionen Euro reduziert, bilanziell netto schuldenfrei.
    • Das Unternehmen hat erfolgreich 10 % des Grundkapitals im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft und plant eine Kapitalherabsetzung, um bis zu 260 Millionen Euro an die Aktionäre zurückzuführen.
    • Für 2026 wird ein moderates Umsatzwachstum von 0 bis 2 % und eine bereinigte EBIT-Marge von 2 bis 4 % erwartet, mit Fokus auf Restrukturierung, Effizienzsteigerung und nachhaltiges Wachstum.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.344,11PKT (+0,32 %).


    NORMA Group

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