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    Norma bleibt bei Umsatzausblick verhalten - Kapitalherabsetzung geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • Norma erwartet Umsatzplus bis zu 2 Prozent für das Jahr
    • Bereinigte EBIT-Marge wird bei 2 bis 4 Prozent liegen
    • Bis zu 260 Mio Euro an Anteilseigner zurückführen
    Norma bleibt bei Umsatzausblick verhalten - Kapitalherabsetzung geplant
    Foto: NORMA Group

    MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer Norma Group hat sich für das laufende Jahr vorsichtige Wachstumsziele gesetzt. So peilt das Unternehmen einen Umsatzzuwachs von bis zu 2 Prozent an, der Erlös könnte im schlechten Fall aber auch stagnieren, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Maintal mitteilte. Analysten hatten bislang mit einem Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet.

    Die um Sondereffekte bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern dürfte den Plänen zufolge zwischen 2 und 4 Prozent landen. Experten gingen bisher von einem Wert in der oberen Hälfte der Bandbreite aus.

    Nach dem Verkauf des Wassermanagementgeschäfts und einem abgeschlossenen Aktienrückkauf über knapp 53 Millionen Euro will Norma eine Kapitalherabsetzung mit Einziehung von Aktien durchführen. So sollen zusammen mit dem Rückkauf bis zu 260 Millionen Euro aus dem Nettomittelzufluss durch den Verkauf an die Anteilseigner zurückgeführt werden.

    Das Unternehmen gab zudem bekannt, dass die bisherige Finanzchefin Annette Stieve ihr Amt abgibt; kommissarisch übernimmt der Manager Okan Celiker.

    Die vorläufigen Zahlen zum Vorjahr bestätigte das Unternehmen. Der Nettoverlust weitete sich unterdessen unter anderem wegen Wertberichtigungen im Europageschäft von knapp 15 Millionen Euro auf mehr als 108 Millionen Euro aus. Die Dividende soll von 40 Cent je Aktie auf 14 Cent sinken./men/zb

    NORMA Group

    -6,87 %
    +8,75 %
    +7,89 %
    +13,10 %
    +26,74 %
    -26,26 %
    -60,25 %
    -65,88 %
    -25,14 %
    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 16.335 auf Ariva Indikation (30. März 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +12,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 500,88 Mio..

    NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3800 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,333EUR. Von den letzten 3 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -23,32 %/+27,80 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das laufende Aktienrückkaufangebot (ARP) der NORMA Group, die Unsicherheit über die Annahmequote und die dadurch reduzierte Handelbarkeit/Verknappung. Diskutiert werden Kursbewegungen um 16,5–16,8€, mögliche Kursszenarien (Risikoabsenkung bis ~10–14€ oder Anstieg über 17–18€), geringe Umsätze, Verwendung der ~70 Mio. für Zukäufe/Schuldenabbau, Dividenden-/Kapitalmaßnahmen und Sorgen um 2026-Ausblick mit niedrigen EBIT-Margen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NORMA Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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