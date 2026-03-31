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    DAX-FLASH

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    Wenig bewegter Start erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet kaum bewegt Anleger bleiben abwartend
    • Hohe Ölpreise nach Tankerangriff und erneuten Angriffen
    • Inflationssprung erwartet Zinserhöhungen bis Jahresende
    DAX-FLASH - Wenig bewegter Start erwartet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steht am Dienstag vor einem wenig bewegten Handelsauftakt. Anleger nehmen wegen des Kriegs im Iran eine abwartende Haltung ein. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,04 Prozent höher auf 22.573 Punkte. Dies deutet an, dass er den Puffer zur Marke von 22.000 Punkten, der am Vortag wieder vergrößert wurde, vorerst halten kann.

    Der Dax würde sich damit im Umfeld des Iran-Krieges leicht positiv abheben vom Handel in Asien, wo die wichtigsten Börsen am Dienstag wieder Schwäche zeigten - allen voran der Handel in Südkorea. Auch die Ölpreise bleiben auf einem hohen Niveau, nachdem ein Öltanker vor Dubai getroffen wurde. Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten in der Nacht erneute Angriffe. Ein Fass der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni kostete am Morgen 107 US-Dollar.

    In Verbindung mit den anziehenden Öl- und Energiepreisen dürften am Dienstag die Inflationsdaten in den Mittelpunkt rücken. Der Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank rechnet ähnlich wie schon am Vortag in Deutschland damit, dass die Inflation in der Eurozone einen kräftigen Sprung von 1,9 auf 2,6 Prozent macht. Wichtig ist dies für die Erwartungen an die Geldpolitik, denn laut Stephan werden derzeit bis zum Jahresende rund drei Zinserhöhungen für die Eurozone eingepreist./tih/jha/





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