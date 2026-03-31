BERENBERG stuft GIVAUDAN AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Givaudan von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 3580 auf 2915 Franken gesenkt. Angesichts des Nahostkriegs könnte sich das organische Umsatzwachstum im zweiten Quartal weiter verlangsamen, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung des Aromen- und Duftstoffherstellers. Unter den von ihm beobachteten Branchenunternehmen sei Givaudan hier den höchsten Risiken ausgesetzt./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 2.947EUR auf Lang & Schwarz (31. März 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 2915
Kursziel alt: 3580
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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