Palo-Alto-Aktie steigt durch CEO-Aktienkauf und KI-Debatte

Die Aktie von Palo Alto gehört aktuell zu den auffälligsten Gewinnern am US-Aktienmarkt. Mit einem Kursanstieg von rund fünf Prozent schloss die Aktie zuletzt bei 154,35 US-Dollar und setzte sich an die Spitze der Kursliste im S&P 500.

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Im Mittelpunkt der jüngsten Kursbewegung steht eine Transaktion von CEO Nikesh Arora. Laut einer bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Meldung erwarb Arora erstmals seit November 2019 wieder Aktien seines eigenen Unternehmens. Insgesamt kaufte er 68.085 Anteile im Wert von rund 10 Millionen US-Dollar.

KI-Sorgen hatten Branche zuletzt belastet

Die positive Kursreaktion kommt nach einer Phase deutlicher Verluste. Seit Jahresbeginn hat die Aktie von Palo Alto rund 16 Prozent eingebüßt.

Hintergrund ist die wachsende Sorge, dass neue Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz bestehende Geschäftsmodelle im Softwarebereich gefährden könnten.

Besonders für Unruhe sorgte im Februar die Ankündigung von Anthropic, ein KI-Tool entwickelt zu haben, das Schwachstellen in Software eigenständig erkennen kann.

CEO Arora setzt auf Kooperation statt Konkurrenz

Arora selbst positionierte sich klar zu den neuen Herausforderungen. In einem Blogbeitrag bezeichnete er die aktuelle Phase als "entscheidenden Moment" für die Branche und plädierte für eine engere Zusammenarbeit zwischen KI-Unternehmen und Cybersecurity-Unternehmen.

Analysten sehen Überreaktion

Auch Analysten bleiben postitiv. Meta Marshall von Morgan Stanley bezeichnete die Kursverluste seit Jahresbeginn als übertrieben. Viele Investoren unterschätzten, wie stark Cybersecurity-Lösungen auf Echtzeitüberwachung basieren – ein Bereich, in dem hohe Präzision erforderlich ist und der sich nicht ohne Weiteres durch KI automatisieren lasse.

Zudem argumentieren Experten, dass leistungsfähigere KI-Systeme den Bedarf an Cybersicherheit eher erhöhen dürften. Neue Technologien schaffen zusätzliche Angriffsflächen – und damit neue Nachfrage nach Schutzlösungen.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



