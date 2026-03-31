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    Industrieunternehmen erwarten Belastungen durch Iran-Krieg

    Wirtschaft - Industrieunternehmen erwarten Belastungen durch Iran-Krieg
    Foto: Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    München (dts Nachrichtenagentur) - Rund 90 Prozent der Industrieunternehmen erwarten, dass der Iran-Krieg ihre Geschäfte beeinträchtigt. Das ergab eine Erhebung im Rahmen der monatlichen Ifo-Konjunkturumfrage, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag mitteilte.

    Nur neun Prozent sehen sich demnach derzeit nicht betroffen. "Der Konflikt trifft die Industrie unmittelbar, sorgt aber vor allem für große Unsicherheit", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Viele Firmen stellen sich auf zusätzliche Belastungen in den kommenden Monaten ein."

    Zur Begründung nennen mit 78 Prozent die meisten Industrieunternehmen gestiegene Energiepreise. 36 Prozent nannten jeweils Einschränkungen bei Schifffahrtswegen und Lieferschwierigkeiten bei Vorprodukten und Rohstoffen. Eine Beeinträchtigung des Luftfrachtverkehrs befürchten 16 Prozent der Unternehmen. Rund ein Viertel (24 Prozent) erwartet eine abnehmende Nachfrage auf wichtigen Exportmärkten.

    Darüber hinaus sehen viele Unternehmen finanzielle Risiken, etwa durch unsichere Fracht- und Logistikkosten, steigende Versicherungsprämien oder erhöhte Zahlungsrisiken. "Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs bereits jetzt abzeichnen und sich über verschiedene Kanäle noch verstärken könnten", so Wohlrabe. "Je länger die Unsicherheit anhält, desto größer werden die wirtschaftlichen Probleme für die Unternehmen."



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Industrieunternehmen erwarten Belastungen durch Iran-Krieg Rund 90 Prozent der Industrieunternehmen erwarten, dass der Iran-Krieg ihre Geschäfte beeinträchtigt. Das ergab eine Erhebung im Rahmen der monatlichen Ifo-Konjunkturumfrage, wie das Münchner Ifo-Institut am …
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