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    Delignit AG: Umsatz stabil, Profit wächst, Dividende auf 8 Cent 2025

    Trotz anspruchsvollem Marktumfeld behauptet das Unternehmen 2025 seine Stärke: stabile Erlöse, deutlich höheres EBITDA, Rekordbilanz und ein zuversichtlicher Ausblick auf 2026.

    Delignit AG: Umsatz stabil, Profit wächst, Dividende auf 8 Cent 2025
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatz 2025 weitgehend stabil bei 64,5 Mio. € auf Vorjahresniveau.
    • EBITDA stieg auf 5,2 Mio. € (+>36% vs. Vj. 3,8 Mio. €); EBITDA‑Marge erhöhte sich auf 8,0% (Vj. 5,7%).
    • Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividendenerhöhung auf 0,08 € je Aktie für 2025 vor.
    • Zielmarkt Automotive blieb herausfordernd (insb. leichte Nutzfahrzeuge), zugleich starker Zuwachs im Segment Technological Applications von 7,1 auf 9,2 Mio. €; internationale Plattformen in Italien und China unterstützen die Diversifizierung.
    • Solide Bilanz: Eigenkapitalquote auf Rekordniveau 78,8%, positiver Nettofinanzsaldo 7,5 Mio. €, Finanzmittelbestand 11,1 Mio. €.
    • Ausblick 2026: moderates Umsatzwachstum auf rund 66 Mio. € bei einer erwarteten EBITDA‑Marge von 7–8%, trotz weiterhin unsicherer gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Delignit ist am 31.03.2026.

    Der Kurs von Delignit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,4300EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    25 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,4400EUR das entspricht einem Plus von +0,41 % seit der Veröffentlichung.


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