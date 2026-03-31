Energiekontor AG: Solides Ergebnis 2025 stärkt Wachstumsbasis
Energiekontor setzt seinen Wachstumskurs fort: 2025 überzeugt der Konzern mit steigenden Kennzahlen, einem ausgebauten Projektportfolio und einer deutlich erhöhten Dividende.
Foto: Energiekontor AG
- Energiekontor erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein solides Konzernergebnis, das am oberen Rand der angepassten Prognose lag
- Der Umsatz stieg auf 167,9 Mio. Euro und das Ergebnis vor Steuern (EBT) auf 40,5 Mio. Euro, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt
- Die Dividende wurde auf 1,00 Euro je Aktie verdoppelt, was rund 35 % des Bilanzgewinns entspricht
- Das Projektportfolio wurde auf 12,2 Gigawatt inklusive US-Projektrechte ausgeweitet, mit 21 Projekten im Bau bzw. Financial Close
- Das Eigenparkportfolio wurde auf rund 448 Megawatt erhöht, mit weiteren Projekten im Bau, die auf über 680 Megawatt ausgebaut werden sollen
- Für 2026 wird ein Konzernergebnis vor Steuern zwischen 40 und 60 Mio. Euro erwartet, mit Fokus auf mehreren Projektverkäufen und der Inbetriebnahme bestehender Windparks
Der Kurs von Energiekontor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,48EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,85 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 35,08EUR das entspricht einem Minus von -1,13 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.344,11PKT (+0,32 %).
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