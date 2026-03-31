Dermapharm: Umsatz sinkt, EBITDA und Marge steigen – was steckt dahinter?
Dermapharm setzt 2025 auf Qualität statt Masse: Trotz leicht rückläufigem Umsatz steigen Profitabilität und Margen – und der Ausblick für 2026 bleibt ambitioniert.
Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm
- Der Konzernumsatz von Dermapharm sank 2025 planmäßig auf 1.165,0 Mio. € (-1,3 %) aufgrund der Auslistung margenschwacher Produkte im „Parallelimportgeschäft“
- Das bereinigte Konzern-EBITDA stieg um 2,9 % auf 324,8 Mio. €, die Marge erhöhte sich auf 27,9 %
- Das unbereinigte EBITDA wuchs um 2,8 % auf 317,6 Mio. €, mit einer Marge von 27,3 %
- Das Segment „Markenarzneimittel“ verzeichnete ein Umsatzwachstum von 5,2 % auf 617,2 Mio. €, getrieben durch starke Bestandsprodukte und internationale Märkte
- Das Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ blieb nahezu stabil bei 352,2 Mio. €, während das „Parallelimportgeschäft“ um 18,9 % auf 195,6 Mio. € sank
- Für 2026 wird ein Konzern-Umsatz von 1.182 bis 1.218 Mio. € und ein bereinigtes EBITDA von 331 bis 341 Mio. € erwartet, mit Fokus auf organisches Wachstum und Effizienzsteigerungen
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Dermapharm Holding ist am 31.03.2026.
Der Kurs von Dermapharm Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 43,23EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,80 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 43,53EUR das entspricht einem Plus von +0,69 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.344,11PKT (+0,32 %).
-0,57 %
+6,48 %
+10,67 %
+10,39 %
+16,76 %
+15,46 %
-30,45 %
+46,45 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte