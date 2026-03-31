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    PANTAFLIX: Planung und Ausblick für 2025 bei PAL Next AG

    Die PAL Next AG blickt auf ein dynamisches Jahr 2025 zurück: Umsatzsprung, verbesserte Profitabilität, gestärkte Kapitalbasis und Fortschritte bei KI-gestützten Produktionen prägen die Bilanz.

    PANTAFLIX: Planung und Ausblick für 2025 bei PAL Next AG
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
    • Die PAL Next AG hat das Geschäftsjahr 2025 planmäßig abgeschlossen, mit Umsätzen im Rahmen der Erwartungen und einer Gesamtleistung, die die Prognose übertraf.
    • Der Umsatz stieg deutlich auf 23,0 Mio. EUR (2024: 4,2 Mio. EUR), die Gesamtleistung erreichte 27,2 Mio. EUR (2024: 5,4 Mio. EUR).
    • Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich auf -0,9 Mio. EUR (2024: -3,3 Mio. EUR), was auf Kostenoptimierungsmaßnahmen und Wertrealisierungen zurückzuführen ist.
    • Im Jahr 2025 wurden mehrere Produktionen erfolgreich veröffentlicht, darunter Kinofilme und Serien, und die Entwicklung KI-gestützter Produktionsprozesse wurde vorangetrieben.
    • Die Kapitalbasis wurde durch Wandlungen von Schuldverschreibungen und eine Sachkapitalerhöhung deutlich gestärkt, die Eigenkapitalquote stieg auf 11,8 % (vorher: -1,1 %).
    • Die Gesellschaft arbeitet weiterhin im projektbasierten Geschäftsmodell, bei dem Umsätze hauptsächlich bei Fertigstellung und Verwertung der Produktionen realisiert werden.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei PANTAFLIX ist am 30.04.2026.

    Der Kurs von PANTAFLIX lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,53 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,9500EUR das entspricht einem Plus von +0,53 % seit der Veröffentlichung.


    PANTAFLIX

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