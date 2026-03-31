PANTAFLIX: Planung und Ausblick für 2025 bei PAL Next AG
Die PAL Next AG blickt auf ein dynamisches Jahr 2025 zurück: Umsatzsprung, verbesserte Profitabilität, gestärkte Kapitalbasis und Fortschritte bei KI-gestützten Produktionen prägen die Bilanz.
Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
- Die PAL Next AG hat das Geschäftsjahr 2025 planmäßig abgeschlossen, mit Umsätzen im Rahmen der Erwartungen und einer Gesamtleistung, die die Prognose übertraf.
- Der Umsatz stieg deutlich auf 23,0 Mio. EUR (2024: 4,2 Mio. EUR), die Gesamtleistung erreichte 27,2 Mio. EUR (2024: 5,4 Mio. EUR).
- Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich auf -0,9 Mio. EUR (2024: -3,3 Mio. EUR), was auf Kostenoptimierungsmaßnahmen und Wertrealisierungen zurückzuführen ist.
- Im Jahr 2025 wurden mehrere Produktionen erfolgreich veröffentlicht, darunter Kinofilme und Serien, und die Entwicklung KI-gestützter Produktionsprozesse wurde vorangetrieben.
- Die Kapitalbasis wurde durch Wandlungen von Schuldverschreibungen und eine Sachkapitalerhöhung deutlich gestärkt, die Eigenkapitalquote stieg auf 11,8 % (vorher: -1,1 %).
- Die Gesellschaft arbeitet weiterhin im projektbasierten Geschäftsmodell, bei dem Umsätze hauptsächlich bei Fertigstellung und Verwertung der Produktionen realisiert werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei PANTAFLIX ist am 30.04.2026.
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