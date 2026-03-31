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    Masterflex 2025: Rekordzahlen & neue Wachstumsimpulse im Geschäftsbericht

    Trotz Gegenwind legt Masterflex 2025 kräftig zu: Rekordgewinne, starke Bilanz, höhere Dividende – und ehrgeizige Wachstumspläne von Marokko bis in die Luftfahrt.

    Masterflex 2025: Rekordzahlen & neue Wachstumsimpulse im Geschäftsbericht
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Konzernumsatz von Masterflex stieg 2025 auf 102,6 Mio. Euro, eine Steigerung um 4,6 % im Vergleich zum Vorjahr
    • Das operative EBITDA erhöhte sich um 7,4 % auf 19,5 Mio. Euro, das operative EBIT stieg um 9,8 % auf knapp 14,0 Mio. Euro, beide Rekordwerte
    • Die Eigenkapitalquote wurde auf 73,3 % verbessert, die Nettoverschuldung auf 2,7 Mio. Euro reduziert, was den Verschuldungsgrad deutlich verbesserte
    • Für 2025 wurde eine Dividende von 0,30 Euro pro Aktie vorgeschlagen, eine Erhöhung um 11 % im Vergleich zum Vorjahr
    • Die Prognose für 2026 sieht einen Umsatz zwischen 103 Mio. Euro und 108 Mio. Euro sowie ein EBIT zwischen 13 Mio. Euro und 16 Mio. Euro vor
    • Masterflex hat im Jahr 2025 trotz konjunktureller Herausforderungen neue Rekordwerte beim Ergebnis erzielt und plant weiteres Wachstum, insbesondere durch neue Projekte in Marokko und die Expansion in der Luftfahrtbranche

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Masterflex ist am 31.03.2026.

    Der Kurs von Masterflex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,56 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,400EUR das entspricht einem Plus von +0,37 % seit der Veröffentlichung.


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