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    adesso SE: Umsatz auf 1,47 Mrd. €, EBITDA +30 %, Gewinn steigt

    adesso SE setzt ihren Wachstumskurs eindrucksvoll fort: 2025 steigen Umsatz, Ergebnis und Profitabilität deutlich – und der Blick auf 2026 bleibt ebenso optimistisch.

    adesso SE: Umsatz auf 1,47 Mrd. €, EBITDA +30 %, Gewinn steigt
    Foto: adesso SE
    • adesso SE hat im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz um 14 % auf 1,47 Mrd. EUR gesteigert, wobei das EBITDA um 30 % auf 123,6 Mio. EUR verbessert wurde.
    • Das Ergebnis je Aktie stieg deutlich auf 2,83 EUR im Vergleich zu 0,41 EUR im Vorjahr.
    • Die Profitabilität, gemessen an der EBITDA-Marge, konnte auf 8,4 % erhöht werden, was auf eine bessere Auslastung der Mitarbeitenden zurückzuführen ist.
    • Die Anzahl der Mitarbeitenden stieg 2025 um 8 % auf 10.841 FTE, wobei 40 % des Zuwachses ins Ausland entfielen.
    • Für 2026 wird ein Umsatzwachstum auf 1,6 bis 1,7 Mrd. EUR und ein EBITDA von 130 bis 150 Mio. EUR prognostiziert.
    • adesso plant eine Dividende von 0,78 EUR je Aktie für die Hauptversammlung 2026, leicht höher als im Vorjahr.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei adesso ist am 31.03.2026.

    Der Kurs von adesso lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 58,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,19 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 59,15EUR das entspricht einem Plus von +1,46 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.344,11PKT (+0,32 %).


    adesso

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