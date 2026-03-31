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    China

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    Stimmung in größeren Industriebetrieben steigt überraschend stark

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung bei großen Industriebetrieben aufgehellt
    • PMI für das produzierende Gewerbe stieg auf 50,4
    • Anstieg um 1,4 Punkte erstmals über 50 Punkte
    China - Stimmung in größeren Industriebetrieben steigt überraschend stark
    Foto: Siarhei - 356130783

    PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich die Stimmung bei den größeren Industriebetrieben trotz steigender Öl- und Gaspreise infolge des Iran-Kriegs überraschend stark aufgehellt. Der staatlich ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe legte im März im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Punkte auf 50,4 Zähler zu, wie das Statistikamt am Dienstag in Peking mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 50,1 Punkte gerechnet.

    Mit dem Anstieg im März liegt der Frühindikator erstmals in diesem Jahr über der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten, ab der man von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben ausgeht./zb/jkr/jha/





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