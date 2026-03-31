Arzneihersteller Dermapharm will Umsatz steigern - Dividende sinkt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 16.335 auf Ariva Indikation (30. März 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +7,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,33 Mrd..

Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten.