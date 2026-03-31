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    Arzneihersteller Dermapharm will Umsatz steigern - Dividende sinkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Konzernumsatz prognostiziert bei 1,182 bis 1,218 Mrd
    • Bereinigtes EBITDA geplant bei 331 bis 341 Mio Euro
    • Dividende 88 Cent je Aktie zwei Cent weniger
    Arzneihersteller Dermapharm will Umsatz steigern - Dividende sinkt
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Pharmahersteller Dermapharm will nach einem Umsatzrückgang im vergangenen Jahr wieder wachsen. So soll der Konzernumsatz bei 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro liegen, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Grünwald mitteilte. Analysten hatten hier etwas mehr erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 331 bis 341 Millionen Euro liegen. An die Aktionäre soll eine um zwei Cent niedrigere Dividende von 88 Cent je Aktie ausgeschüttet werden.

    Das Management hatte bereits Eckdaten vorgelegt. So sank der Umsatz um 1,3 Prozent auf rund 1,17 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg indessen um 2,9 Prozent auf 324,8 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 27,9 Prozent./err/jha/

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    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

    Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 16.335 auf Ariva Indikation (30. März 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +7,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,33 Mrd..

    Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten.




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