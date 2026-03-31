BARCLAYS stuft Südzucker auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker gleich um zwei Schritte von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 15 Euro angehoben. Wegen des globalen Ölpreisschocks seien die Ethanolpreise deutlich gestiegen, während sich die Fundamentaldaten für Zucker im Vorfeld der EU-Preisanpassungen im Jahr 2026 verbesserten, schrieb Alex Sloane in einer am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Dies dürfte die Gewinne in den beiden kommenden Jahren klar steigern und die operativen Risiken verringern. Trotz des deutlichen Kursanstiegs seit Beginn des Iran-Kriegs notiere die Aktie immer noch 35 Prozent unter ihren Hochs aus dem Jahr 2023. Wenn die Kurserholung wie von ihm erwartet verlaufe, bedeute das immer noch eine günstige Bewertung./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,20 % und einem Kurs von 12,41EUR auf Lang & Schwarz (31. März 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alex Sloane

Analysiertes Unternehmen: Südzucker

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 9

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,00 € , was eine Steigerung von +26,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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