Berenberg senkt Givaudan auf 'Hold' und Ziel auf 2915 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 2.954 auf Lang & Schwarz (31. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um +1,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 27,18 Mrd..

Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.266,11CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.915,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.600,00CHF was eine Bandbreite von -0,83 %/+22,47 % bedeutet.