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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg senkt Givaudan auf 'Hold' und Ziel auf 2915 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg stuft Givaudan von Buy auf Hold
    • Kursziel gesenkt von 3580 auf 2915 Franken
    • Nahostkrieg erhöht Risiko und dämpft Umsatzwachstum
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Givaudan auf 'Hold' und Ziel auf 2915 Franken
    Foto: Givaudan

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Givaudan von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 3580 auf 2915 Franken gesenkt. Angesichts des Nahostkriegs könnte sich das organische Umsatzwachstum im zweiten Quartal weiter verlangsamen, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung des Aromen- und Duftstoffherstellers. Unter den von ihm beobachteten Branchenunternehmen sei Givaudan hier den höchsten Risiken ausgesetzt./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:CH0010645932WKN:938427

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 2.954 auf Lang & Schwarz (31. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um +1,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 27,18 Mrd..

    Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.266,11CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.915,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.600,00CHF was eine Bandbreite von -0,83 %/+22,47 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 2915 Euro




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