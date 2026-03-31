Leifheit AG: Geschäftsbericht 2025 & neue Wachstumsstrategie
Trotz volatiler Märkte stärkt der Konzern 2025 seine Ertragskraft, hält die Bilanz robust und setzt mit neuer Strategiephase und Dividende klare Zeichen für die Zukunft.
Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa
- Konzernkennzahlen 2025: Umsatz 232,6 Mio. EUR; Konzern‑EBIT 10,0 Mio. EUR; EBIT vor Sondereffekten 11,6 Mio. EUR.
- Profitabilität und Marge: Bereinigte Bruttomarge stieg um 1,2 Prozentpunkte auf 45,7 % dank Produktivitäts‑ und Effizienzsteigerungen; Free Cashflow sank auf 6,4 Mio. EUR (2024: 14,2 Mio. EUR).
- Solide Bilanz: Liqudität 32,6 Mio. EUR zum 31.12.2025, Eigenkapitalquote 50,0 %, keine Bankverbindlichkeiten; Liquidität soll für Ausschüttungen und Investitionen genutzt werden.
- Dividendenvorschlag 2025: Gesamtdividende 1,20 EUR je dividendenberechtigter Aktie (Basisdividende 0,50 EUR + Sonderdividende 0,70 EUR).
- Neue Strategiephase: Markenrelaunch, verstärkte Marketingkampagnen und Innovationen (z. B. Produkt SUPERDUSTER) kombiniert mit dem konzernweiten Performance‑Programm FOCUS zur Steigerung von Effizienz und Resilienz.
- Ausblick 2026 und Risiken: Erwartetes leichtes Umsatzwachstum und ein EBIT in etwa auf Vorjahresniveau; Free Cashflow ähnlich; erhebliche Unsicherheiten durch geopolitische Eskalationen und damit verbundene Kostensteigerungen bei Energie, Rohstoffen und Transport.
Der nächste wichtige Termin, Conference Call, bei Leifheit ist am 31.03.2026.
Der Kurs von Leifheit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,075EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,67 % im
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15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,025EUR das entspricht einem Minus von -0,33 % seit der Veröffentlichung.
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