    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLeifheit AktievorwärtsNachrichten zu Leifheit
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leifheit AG: Geschäftsbericht 2025 & neue Wachstumsstrategie

    Trotz volatiler Märkte stärkt der Konzern 2025 seine Ertragskraft, hält die Bilanz robust und setzt mit neuer Strategiephase und Dividende klare Zeichen für die Zukunft.

    Leifheit AG: Geschäftsbericht 2025 & neue Wachstumsstrategie
    Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa
    • Konzernkennzahlen 2025: Umsatz 232,6 Mio. EUR; Konzern‑EBIT 10,0 Mio. EUR; EBIT vor Sondereffekten 11,6 Mio. EUR.
    • Profitabilität und Marge: Bereinigte Bruttomarge stieg um 1,2 Prozentpunkte auf 45,7 % dank Produktivitäts‑ und Effizienzsteigerungen; Free Cashflow sank auf 6,4 Mio. EUR (2024: 14,2 Mio. EUR).
    • Solide Bilanz: Liqudität 32,6 Mio. EUR zum 31.12.2025, Eigenkapitalquote 50,0 %, keine Bankverbindlichkeiten; Liquidität soll für Ausschüttungen und Investitionen genutzt werden.
    • Dividendenvorschlag 2025: Gesamtdividende 1,20 EUR je dividendenberechtigter Aktie (Basisdividende 0,50 EUR + Sonderdividende 0,70 EUR).
    • Neue Strategiephase: Markenrelaunch, verstärkte Marketingkampagnen und Innovationen (z. B. Produkt SUPERDUSTER) kombiniert mit dem konzernweiten Performance‑Programm FOCUS zur Steigerung von Effizienz und Resilienz.
    • Ausblick 2026 und Risiken: Erwartetes leichtes Umsatzwachstum und ein EBIT in etwa auf Vorjahresniveau; Free Cashflow ähnlich; erhebliche Unsicherheiten durch geopolitische Eskalationen und damit verbundene Kostensteigerungen bei Energie, Rohstoffen und Transport.

    Der nächste wichtige Termin, Conference Call, bei Leifheit ist am 31.03.2026.

    Der Kurs von Leifheit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,075EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,67 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,025EUR das entspricht einem Minus von -0,33 % seit der Veröffentlichung.


    Leifheit

    +1,33 %
    -0,66 %
    0,00 %
    0,00 %
    -16,20 %
    -16,20 %
    -67,03 %
    -43,50 %
    +161,44 %
    ISIN:DE0006464506WKN:646450





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Leifheit AG: Geschäftsbericht 2025 & neue Wachstumsstrategie Trotz volatiler Märkte stärkt der Konzern 2025 seine Ertragskraft, hält die Bilanz robust und setzt mit neuer Strategiephase und Dividende klare Zeichen für die Zukunft.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     