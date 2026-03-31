Regulierung und Kosten könnten Energiekontor ausbremsen - Dividende steigt

Das mit dem Wind am Abend ist ein interessanter Effekt (wenn auch nicht so dramatisch wie dargestellt). Mein Solarspeicher reduziet seine Leistung auch um 22 Uhr (werde ich mal um 10 Minuten verlängern um das Netz zu stabilieseren - kann ja jeder machen der einen Solarspeicher hat. Jedes europäisches Land hat ja Regelenergiereserven. Außerdem gibt es noch schnell abschaltbare Lasten die anscheinend nicht mal angetastet wurden. Das ist ja der Vorteil eines europäischen Verbundnetze von dem jeder profitiert. Übrigens sind in Polen schon mal 8-9 GW Kohlekraftwerke auf einmal ausgefallen und wir haben diese vor dem Zusammenbruch gerettet. Es ist also nicht so, dass mit alten Großkraftwerken keine Gefahr besteht. In Frankreich ist es öfter mal zu kalt und die müssen dann immer Strom von uns einführen. Wenn schon dann alles auf den Tisch legen. Da immer mehr Batteriespeicher dazu gebaut werden sollte das Problem auch wieder kleiner werden. Das heute mehr (meist automatisiert) geregelt werden muss ist klar. Dies Vergleiche ich immer mit einem Bus- oder LKW Fahrer der sich beschwert bei Stop und Go jetzt öfters auf das Gaspedal und Bremse treten zu müssen. Dafür werden die Arbeitnehmer bezahlt.

P.S. Eine (Haupt-)Verkehrsstraße ist in der Regel um ein vielfaches lauter als ein Windrad (das oft meist entfernt von Häusern steht), ich würde mir wünschen diejenigen fordern dann konsequenterweise auch das Stillegen von Autos ;-)