Kein Topping-Muster, aber…

Die aktuelle Schwäche könnte sich kurzfristig noch fortsetzen. Sollte der Kurs unter 664,45 US-Dollar bleiben, wäre ein Rückgang in Richtung 606,65 US-Dollar möglich. Für kurzfristig orientierte Anleger könnte sich daraus eine Gelegenheit ergeben, auf weiter fallende Kurse zu setzen.

Aktuell befindet sich die Aktie in einer Korrekturphase, also einem vorübergehenden Rückgang innerhalb eines grundsätzlich intakten Aufwärtstrends. Seit dem letzten größeren Tief Anfang April 2025 zeigt der langfristige Trend weiterhin nach oben. Allerdings war der Kurs zuvor sehr stark gestiegen und hatte sich bis in den Bereich von 800,00 US-Dollar vorgearbeitet – ein Niveau, das sich im Nachhinein als überzogen herausgestellt hat.

Gleichzeitig eröffnet genau dieser Bereich auch Chancen für langfristig orientierte Investoren. In der Nähe von 606,65 US-Dollar könnte sich eine Stabilisierung ergeben, die als Ausgangspunkt für einen neuen Anstieg dient. In einem solchen Fall wären erste Kursziele im Bereich von 692,19 US-Dollar, wo der 50-Tage-Durchschnitt verläuft, sowie darüber bei 730,48 US-Dollar denkbar.

Unterm Strich bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Solange sich daran nichts ändert, behalten Käufer langfristig die besseren Chancen – auch wenn es kurzfristig noch zu stärkeren Schwankungen kommen kann.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 664,45 US-Dollar

Kursziele : 627,50/606,65 US-Dollar

Renditechance via DU81PE : 65 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Caterpillar Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6PG0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,63 - 8,64 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 568,9938 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 568,9938 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 666,47 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,72 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU81PE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,73 - 0,74 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 748,98 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 748,98 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 666,47 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 606,65 US-Dollar Hebel: 7,97 Kurschance: + 65 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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