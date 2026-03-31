Walmart in kurzer Konsolidierung

Bereits Ende Januar war die Walmart-Aktie mit viel Schwung nach oben ausgebrochen, wodurch ein Kursziel von 143,32 US-Dollar ins Spiel kam. Seit Mitte Februar bewegt sich der Kurs jedoch in einer Abwärtsphase – allerdings in einer Form, die weiterhin zu diesem positiven Gesamtbild passt.

Konkret sehen Analysten in dem jüngsten Rückgang eine sogenannte „bullische Flagge“. Das ist ein Kursmuster, bei dem eine Aktie nach einem starken Anstieg vorübergehend leicht nachgibt, bevor sie im Idealfall wieder nach oben ausbricht. Genau das könnte auch hier passieren.

Entscheidend wird nun sein, ob die Aktie wieder an Stärke gewinnt. Ein Anstieg über 127,20 US-Dollar könnte das ursprüngliche Kaufsignal reaktivieren und den Weg in Richtung 143,32 US-Dollar ebnen. Für Anleger könnte sich daraus eine interessante Chance ergeben.

Auf der anderen Seite bleibt ein Restrisiko bestehen: Sollte der Kurs unter 118,00 US-Dollar fallen, könnte sich die Korrektur ausweiten – mit möglichen Rückgängen bis auf 110,92 US-Dollar. In diesem Bereich verläuft auch der wichtige langfristige Durchschnitt (EMA 200), der oft als Unterstützung dient.

Unterm Strich bleibt die Situation also spannend: Noch überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, doch die nächsten Kursbewegungen werden entscheidend sein.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 127,20 US-Dollar

Kursziele : 134,69/143,32 US-Dollar

Renditechance via DU7PJQ : 160 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Walmart Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU7PJQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,85 - 0,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 114,2798 US-Dollar Basiswert: Walmart Inc. KO-Schwelle: 114,2798 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 124,02 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 143,32 US-Dollar Hebel: 12,45 Kurschance: + 160 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY2687 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,30 - 1,31 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 138,3213 US-Dollar Basiswert: Walmart Inc. KO-Schwelle: 138,3213 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 124,02 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,29 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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