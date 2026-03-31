DAX mit Stabilisierungsversuch

Und genau diese zeigen beim DAX weiterhin Risiken nach unten. Sollte der Index unter die Tiefststände der Vorwoche von 21.860 Punkten fallen, könnten weitere Rückgänge in Richtung 21.513 und sogar bis auf 21.045 Punkte folgen.

Ein wichtiger Gradmesser dafür ist der sogenannte Fear & Greed Index. Dieser bewegt sich auf einer Skala von 0 bis 100. Werte zwischen 0 und 25 stehen für „extreme Angst“. Das bedeutet: Viele Anleger sind vorsichtig, Kurse sind oft gedrückt – was gleichzeitig auch Chancen für Käufe bieten kann. Wichtig ist aber: Der Index misst nur die Stimmung, nicht den tatsächlichen Wert eines Marktes. Deshalb sollte er immer zusammen mit anderen Analysen betrachtet werden.

Gleichzeitig gibt es auch Hoffnung auf eine kurzfristige Erholung. Wenn sich die Marktstimmung etwas aufhellt – also der Fear & Greed Index wieder steigt – könnte der DAX zunächst in Richtung 22.880 und darüber hinaus bis auf 23.000 Punkte zulegen.

Für eine nachhaltige Trendwende nach oben braucht es jedoch klare Signale. Aus technischer Sicht wäre es wichtig, dass sich im Bereich der aktuellen Jahrestiefs eine stabile Bodenbildung entwickelt, etwa in Form eines sogenannten Doppelbodens, und dieser anschließend auch bestätigt wird. Erst dann könnte sich das Gesamtbild wieder deutlich verbessern.

Aktuelle Lage

DAX bei 22.562 Punkten

VDAX zeigt weiter erhöhte Nervosität

Fear& Greed Index bei 9 auf "Extreme Fear" !!!!

Tagesanalyse:

RSI: 37 - Sell MACD: -519 - Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist weiter im bärische Lager Anlaufmarken nach oben bei 23.000 / 23.180 / 23.351 und 23.476 Punkte Punkten, nach unten bei 22.320 / 22.000 / 21.890 und 21.722 Punkten. Gaps bei 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe langsam unter Druck - Risiko einer weltweiten Rezession steigt nun deutlich! VDAX-New Angstlevel sprunghaft gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (27. März 2026): Bei 33,76% (steigend) (Vortag: 30,65%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 23.200 Punkten platzieren, Stopp bei 22.900 Punkten. Kursziel bei 23.968 Punkten 2. Stop-Sell-Order unter 22.000 Punkten platzieren, Stopp bei 22.400 Punkten. Kursziel bei 21.513 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7KMX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 11,17 - 11,18 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 21.345,75 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 21.345,75 Punkte akt. Kurs Basiswert: 22.562,88 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 20,07 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU9J8X Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,62 - 9,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.353,10 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.353,10 Punkte akt. Kurs Basiswert: 22.562,88 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 21.513 Punkte Hebel: 23,20 Kurschance: + 90 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.