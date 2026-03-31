JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 110 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des 21-prozentigen Kursrutsches seit der Zahlenvorlage werde die Aktie nun mit einem ungerechtfertigten Abschlag von 69 Prozent auf den Wettbewerber Live Nation gehandelt, schrieb Lara Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die fundamentale Bewertung werde der vergleichsweise überschaubaren Bedrohung durch Künstliche Intelligenz (KI), der robusten Nachfrage und der Fähigkeit zur Steigerung von Gewinnen und Cashflow nicht gerecht. Der Markt bleibe zu sehr auf kurzfristige Störgeräusche fokussiert./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 50,35EUR auf Tradegate (31. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Lara Simpson

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00 € , was eine Steigerung von +88,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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